Friends'e dair bilmeniz gereken 16 eğlenceli gerçek

İlk planlamaya göre; dizide sadece dört başrol olacaktı; Phoebe ve Chandler yan karakter olarak düşünülüyordu.

Dizi için ilk düşünülen isim Friends değildi, bunun yerine; Insomnia Café, Friends Like Us ve Six of One gibi isimler düşünüldü.

İlk senaryoya göre; Monica ve Joey'nin bir ilişki yaşaması gerekiyordu ancak daha sonra seyircilerin hoşuna gitmeyen bu fikir senaryodan çıkarıldı.

10 sezon boyunca ilginç kıyafetleriyle tanıdığımız, marjinal kız Phoebe'nin aslında gotik bir tarza sahip olması planlanıyordu.