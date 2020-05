DHA

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor´da Başkan Sezer Sezgin, kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Sezgin, tüm dünyanın da aynı zamanda bu durgunluğu yaşadığına dikkat çekti. Bu günlerin en kısa sürede atlatılması temennisinde bulunan Başkan Sezgin, "Evde kalmaktan başka çaremiz yok, bu işler bitene kadar buna özen göstereceğiz. Elbette arkadaşlarımızla bir araya gelmeyi, maçları özledik. Her şeyi özledik ancak böyle bir zaman da geçirmemiz gerekiyormuş. Umuyorum ki bugünleri en kısa sürede atlatıp hayatımıza devam edeceğiz. Düşüşe geçen rakamları yükseltmemek gerekiyor. Ramazan bayramı sonrası hayatın yavaş yavaş normale döneceğini düşünenlerdenim" dedi.

"ÇOK ZOR BİR İŞİ BAŞARDIK"

Bu sezon ile birlikte tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi´nde mücadele etmeye başlayan ve henüz ilk yılı olmasına karşın Play-Off iddiasını koruyan Frutti Extra Bursaspor´da kadro mühendisliğine işaret eden Başkan Sezgin, "Kadro mühendisliğinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gerek yerli, gerekse yabancı oyuncuları transferlerinde bu süreçler gerçekten zorlu geçiyor. Genel menajerimiz Nedim Yücel´e, başantrenörümüz Serkan Erdoğan ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İlk yılımızda sıfırdan bir takım oluşturmak, özellikle bunu futbol takımının küme düştüğü bir ortamda, kendi ayakları üzerinde durabilen bir takım haline getirmek meziyet gerektiren işler. Yüzlerce oyuncu izlediler, bütçemize en uygun oyuncuları buldular. Yabancı oyuncuların adaptasyon sürecini de hızlı atlatmalarını sağlamak kolay değildi, ekipçe çok zor bir işi başardılar" diye konuştu.

"BÜTÇEMİZİ DOĞRU YÖNETTİK"

Türk basketbolunda pek çok kulüp maddi sıkıntılar yaşadığını bir süreçte bütçeleri doğru yönetmenin önemine vurgu yapan Başkan Sezgin, koronavirüs pandemisi sürecinde de liglerin ara verilmesinin ardından da önemli hamleler yaptıklarını belirtti. Öncelikle kendilerini ifade edebilmek ve güven sağlayabilmek için sezon başının çok önemli olduğunu belirten Başkan Sezgin, "Oyuncuyu her şekilde buraya getirebiliriz ancak amacımız kötü örnek olmamaktı. Türkiye´nin önde gelen spor kulüplerinin basketbolda sıkıntıya düştükleri zamanlar oldu, bazı kulüplerimiz futbol gelirlerine güvenirken zaman zaman oyuncu ödemelerinde sıkıntılar yaşandı, bunun dışında basketbol şubeleri kapanan takımlar oldu. Bunlar Türk basketbolu için üzüntü verici, bu sebeple saman alevi gibi parlayan ve aniden sönen bir takım olmamak için elimizden geleni yaptık. Bütçemizi doğru yönettik. Uludağ İçecek ile yaptığımız sponsorluk bizim için çok önemliydi. İsim sponsorluğunda yanımızda onları hissetmek bizlere ekstra bir motivasyon sağladı. Uzun sürecek bir işbirliğine imza attık; Levent Kızıl ve Ömer Kızıl başta olmak üzere önceki yıllarda olduğu gibi Bursaspor´a destek olmaya devam ediyor. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"LİGLER DEVAM EDERSE, OYUNCULARIMIZI YENİDEN BURSA´YA DAVET EDECEĞİZ"

Şu an ligin normal sezonunun bitimine 7 maç kalırken, Frutti Extra Bursaspor da 10´uncu sırada mücadelesini sürdürüyor. Play-Off hattındaki Beşiktaş Sompo Sigorta ile aynı puana sahip olan Bursa temsilcisi, bu noktadaki iddiasını da güçlü şekilde koruyor. "Ligler devam etseydi daha da üst sıralarda olacağımızdan şüphemiz yoktu" diyen Başkan Sezgin, "Sezon başından bu yana yaptığımız şeyler, basketbolu ileriye götürmek ve kalıcı olmaktı. Liglere ara verilir verilmez, Avrupa´da da oyuncularla ilk protokol imzalayan kulüplerden biri olduk. Hem oyuncuların, hem kulübün isteğiyle birlikte protokollere imza attık. Oyunculara o güne kadar ki hak edişlerini taahhüt ettik, bu sezon liglere devam edilmezse, önümüzdeki sezon oyuncularla yeni sözleşme yapabiliriz. Devamına ilişkin Türkiye Basketbol Federasyonu karar verecek. Şayet kaldığı yerden oynanırsa; oyuncularımızı tekrar Bursa´ya davet edebileceğiz ve geldikleri günden itibaren maaşları da işlemeye devam edecek" dedi.

"HEDEFLERİMİZE ADIM ADIM GİDİYORUZ"

Türk basketbolunda bütçelerin günden güne düştüğüne işaret eden Başkan Zengin, koronavirüs pandemisi sürecinin ardından bu durumun devam etmesini beklediğini dile getirdi. Ligin 23 haftalık bölümünde sezon başı hedeflerinin üzerinde olduklarını vurgulayan Başkan Sezgin, "23 hafta sonunda, sezon başında planladığımız noktanın üzerindeyiz. Bizim için kolay olmadı. İsim sponsoruyla birlikte güçlendikten sonra oyuncu takviyeleriyle gelinen nokta iyi bir iş çıkardığımızı gösteriyor. Sezon başında, ilk senemizde `hedefimiz Play-Off´ deseydik, bu zor ve sertlik düzeyi yüksek ligde biraz ütopik olacaktı. Mütevazı bir bütçe oluşturduk. Önümüzdeki yıl daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Mantıklı, ayakları üzerinde duran bir takımız, hedeflerimize de adım adım gideceğimizi söyleyebilirim" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"AVRUPA´DA OYNAMAK HER ZAMAN HEDEFİMİZ"

Avrupa kupalarına davet almaları halinde katılmayı düşündüklerini kaydeden Başkan Sezgin, "Biz, 3´üncü Lig´deyken de söylüyorduk, her zaman hedefimiz bir kademe üstü oldu. Avrupa´da oynamak her zaman hedeflerimizin başında yer alıyor. Bursaspor isminin, armasının olduğu her yerde, her zaman en üst seviyede olmalı, bu şansı elde ettiğimizde Avrupa´da da başarılar elde etmek istiyoruz. Bursa´yı basketbolda önde gelen şehirlerden biri yapma hedefimiz de var, bazı şeyleri başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Başkan Sezgin ayrıca, kaptanlar Ender Arslan ve Evren Büker´e teşekkür ederek her iki oyuncunun da hem saha içerisinde, hem de saha dışında örnek oluşturduklarını kaydetti.

"OYUNCULAR GLADYATÖR GİBİ MÜCADELE EDECEK"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere devam edilmemesi gerektiğini düşünen Başkan Sezgin, "Sporcular da insan. Salgın süreci tamamen sona ermese de liglerin oynatılmaya çalışılmasını anlıyorum spor ekonomisi adına, ancak maçlar sıkıştırılmış programda oynanacak. Oyuncular da gladyatör gibi arenada mücadele etmeye çalışacak. Bunun hazırlık evresi var, ligin devamı olarak değerlendiremiyorum. Belirsizlik ise her şeyden kötü, devam edilirse oyuncularda da minimum kas zorlanmaları görülecektir, fiziksel olarak onların da kendilerini yıpratmadan sezonu tamamlayacağını düşünüyorum. Bilim Kurulu´na güveniyorum, oynatılacaksa da bunun mutlaka mantıklı bir açıklaması olacaktır, bekleyip göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE BEKO MAÇINI UNUTAMIYORUM"

Kulübün kuruluşundan itibaren birçok maçı da unutamadığını ifade eden Başkan Sezgin, "Bu sezon İstanbul´da oynadığımız Fenerbahçe Beko maçını unutamıyorum. Maçı kazanmak üzereydik, hak ettiğimiz bir maçtı. Kurulduğumuz günden itibaren her maçın ayrı bir önemi var. Sezonun ilk maçı olan TOFAŞ maçı da unutulmaz, sonrasında Bursa´da Pınar Karşıyaka maçı var. Yenildik ancak kafa kafaya son ana kadar mücadele ettik. Sonraki haftada da Ormanspor ile Ankara´da oynadık ve son saniyede attığımız basketle kazandık. Evimizdeki Bahçeşehir Koleji maçını da son saniyede kazanmıştık. O maç da gitti derken, Chris Jones son saniyede attığı basketle galibiyeti getirmişti" diye konuştu.

"FREEMAN´I TAKIMDA GÖRMEK İSTERİM"

Bu sezon takımdan ayrılan ve Çin´e giden Allerik Freeman konusuna da değinen Başkan Sezgin, "Freeman sezon başından bu yana önemli oyuncularımızdan bir tanesiydi. Avrupa ve Çin ekiplerinin de dikkatini çekti. Sözleşmesinde serbest kalır maddesi vardı, kendi kariyeri ve kazancı açısından böyle bir durum oluştuğunu bize bildirdi. Bunlar profesyonel oyuncular, insani düzeyde kabul edilebilir bir durum. Freeman gibi bir oyuncuyu önümüzdeki yıllarda takımda görmek isterim" dedi.

"TARAFTARIMIZ, AVRUPA´DA ADINDAN SÖZ ETTİREN BURSASPOR´U İZLEYECEKLERİ GÜNÜ HAYAL ETSİNLER"

Taraftarlardan gelen soruları da yanıtlayan Başkan Sezgin, ruh ve aidiyet duygusu açısından Atatürk Spor Salonu´nun çok özel olduğunu hatırlatırken, mevcut sistemde hem gelinen nokta hem de seyirci kapasitesi açısından Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynamalarının da iyi bir durum olduğunu söyledi. Son olarak taraftara da seslenen Başkan Sezgin, "Bütün maçlarımızı seyircili oynamak isteriz. Lige verilen ara öncesi evimizdeki son maçımızı Beşiktaş Sompo Sigorta ile oynadık. Bu maçın özel bir yeri olduğu için seyircili oynamak isterdik, ilk seyircisiz maçın bu maça denk gelmesi talihsizlik oldu. Yendik ama galibiyet sevincini tam yaşayamadık, taraftarın o coşkusunu hissedemedik. Taraftarımızın çıldırdıkları anları çok seviyorum, tüylerimi diken diken yapan bir atmosfer oluşuyor. Taraftarımız önümüzdeki yıllarda Avrupa´da adından söz ettiren bir Bursaspor basketbol takımını izleyecekleri günü hayal etsinler" ifadelerini kullandı.