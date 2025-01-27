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        Haberler Spor Futbol İngiltere Fulham: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fulham: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Fulham sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 00:10 Güncelleme: 27.01.2025 - 00:10
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        Man. United tek attı 3 aldı!
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        İngiltere Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fulham ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        M. United'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Lisandro Martinez kaydetti.

        Bu sonucun ardından Man. United 29 puana yükseldi. Fulham ise 33 puanda kaldı.

        Ligin 24. haftasında Fulham deplasmanda Newcastle United'la karşılaşacak. Manchester United ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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