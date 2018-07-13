Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, takımının NBA Yaz Ligi'nde Phoenix Suns'ı 88-86 mağlup ettiği karşılaşmada 18 sayı üreten Furkan, takımının en skorer ikinci ismi oldu.

Mücadelede attığı 18 sayının yanında 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergileyen milli basketbolcu, basketbolseverler tarafından takdir topladı.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics'e 95-89 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan milli basketbolcu, 8'i üç sayılık olmak üzere 40 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmalık performansıyla göz doldurmuştu. Milli basketbolcu, bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan beşinci oyuncu olmayı başarmıştı.