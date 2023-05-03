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Futbol takımları neden maçın başında çocuklarla sahaya çıkar?

Futbol müsabakalarında uzun yıllardır, takımlar mücadeleye başlamadan önce sahaya minik eller ile beraber çıkıyor. Ulusal marşlar beraber okunuyor ardından çocuklar ailelerine uğurlanıyor. Peki, futbol takımlarının sahaya çocuklarla beraber çıkma geleneği ne zaman başladı ve sebebi nedir? İşte, detaylar...

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  • Futbol takımları sahaya neden çocuklarla çıkar? Futbolcular neden çocuklarla sahaya çıkar?

    Futbolcuların seremoniye yani mücadeleye çıkmadan önce açılış için sahaya gelip, ulusal marşı söyleme süreci FIFA'nın UNICEF ile olan anlaşmasıyla alakalıdır. Bu geleneğin kökenleri ise 1990'ların ortalarına dayanır. İlk kez Kasım 1996'da Liverpool ve Everton maçı öncesinde iki takım kaptanıyla birlikte iki küçük çocuk fotoğraf çektirmiştir.
  • Futbol takımları sahaya neden çocuklarla çıkar? Futbolcular neden çocuklarla sahaya çıkar?

    2002 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

    Fransa ile İtalya arasında oynanan UEFA Euro 2000 Finalinde ilk beşe giren her takım oyuncusu yanında çocuk ile sahaya çıkmaya başladı. Bu gelenek 2002 Dünya Kupası'nda FIFA ve UNICEF'in "Say Yes To Children" kapmanyasının bir parçası haline geldi ve daha fazla ilgi kazanmaya başladı.
  • Futbol takımları sahaya neden çocuklarla çıkar? Futbolcular neden çocuklarla sahaya çıkar?

    ÇOCUK HAKLARINA DİKKAT ÇEKMEK İSTENİYOR

    FIFA ve Birleşmiş Milletler Yardım Fonu (UNICEF) çocuk haklarına dikkat çekmek için bu uygulamayı hayata geçirmiştir. Ayrıca bu sayede ihtiyaç sahibi olan çocuklara önemli yardımlar toplanıyor. 
  • Futbol takımları sahaya neden çocuklarla çıkar? Futbolcular neden çocuklarla sahaya çıkar?

    UNICEF'in yaptığı basın açıklaması "Tüm çocukların sağlıklı yaşam ve kaliteli ilköğretim hakkını geliştirmeyi, korumayı amaçlar" demiştir. Çocukların seçilmesi ise kulüp ve müsabakaya göre farklılık gösteriyor.

    Kaynak: Mentalfloss

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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