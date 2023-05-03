Futbolcuların seremoniye yani mücadeleye çıkmadan önce açılış için sahaya gelip, ulusal marşı söyleme süreci FIFA'nın UNICEF ile olan anlaşmasıyla alakalıdır. Bu geleneğin kökenleri ise 1990'ların ortalarına dayanır. İlk kez Kasım 1996'da Liverpool ve Everton maçı öncesinde iki takım kaptanıyla birlikte iki küçük çocuk fotoğraf çektirmiştir.