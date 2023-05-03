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MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

Her yıl Mayıs ayının ilk gününde düzenlenen Met Gala, bu senede oldukça ikonik geçti. Moda dünyasının en büyük gecelerinden birisi olan Met Gala 2019 yılında hayatını kaybeden ünlü modacı Karl Lagerfeld'i onurlandırmak için "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" temasıyla yapıldı. İşte, Met Gala 2023'ün en'leri...

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  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    Her sene Mayıs aynın ilk pazartesi günü gerçekleşen Met Gala, bu sene 2019'da hayatını kaybeden Karl Lagerfeld adına yapıldı. Lagerfeld, hayatı boyunca Balmain, Chloe, Fendi ve Chanel gibi önemli markalarda çalıştı. Lagerfeld'i onurlandırmak isteyen Met Gala programı siyah ve beyazı ana teması seçti. 
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    OLİVİA WİLDE VE MARGARET ZHANG PİŞTİ OLDU

    Karl Lagerfeld'in orijinal 1983 Chole tasarım elbisesini giyen Wilde bu sene pişti oldu.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    Olivia Wilde'ın pişti olduğu isim ise Vogue China'nın Genel Yayın Yönetmeni Margaret Zhang oldu. 
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    PEDRO PASCAL

    The Last of Us dizisi ile adını duyuran Pedro Pascal bu sene Met Gala'da kırmızı ve siyah renkleri tercih etti.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    FLORENCE PUGH

    Saçını kazıtarak Met Gala'ya katılan Florence Pugh'ın başına taktığı aksesuar oldukça dikkat çekiciydi.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    KİM KARDASHİAN

    İnciler içerisinde geceye katılan Kim Kardashian damga vuran isimlerden birisi oldu.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    CARDİ B

    Gece boyu farklı kıyafetler giyen Cardi B'nin her giydiği kıyafet ilgi odağı olmasını sağladı.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    BİLLİE EILISH

    Siyah ve beyaz temaya göre, siyah rengini tercih eden Billie Eilish, giyim tarzıyla gözleri üzerine çekti.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    KRİSTEN STEWART

    Tercih ettiği kıyafetle geceye damga vuran isimlerden birisi olan Kristen Stewart'ın tarzı pek beğenilmedi.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    DOJA CAT

    İsmini yaşatan Doja Cat, kendisini kediye benzetti. Geceye kedi kadın olarak katılan Doja Cat oldukça iddialıydı.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    LİL NAS X

    Gecenin en gözde isimlerinden birisi olan Lil Nas X bu yılda tarzıyla dikkat çekti.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    JERAD LETO

    Met Gala 2023'ün en ikonik isimlerinden birisi olan Jerad Leto, geceye kedi kostümü ile katılarak damga vurdu.
  • MET Gala 2023'e giydikleri ile damga vuran ünlüler! Herkesin dilinde olan Met Gala en'lerini seçtik!

    RİHANNA

    Kirpik gözlükleri, beyaz çiçekli ve pelerinli elbisesi ile Rihanna yine gecenin olmazsa olmaz gözde isimlerinden birisiydi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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