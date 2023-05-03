Her sene Mayıs aynın ilk pazartesi günü gerçekleşen Met Gala, bu sene 2019'da hayatını kaybeden Karl Lagerfeld adına yapıldı. Lagerfeld, hayatı boyunca Balmain, Chloe, Fendi ve Chanel gibi önemli markalarda çalıştı. Lagerfeld'i onurlandırmak isteyen Met Gala programı siyah ve beyazı ana teması seçti.