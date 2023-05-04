KİMSE KAÇMAYI BAŞARAMADI

Dünyanın en korunaklı hapishanelerinden birisi olan Alcatraz'dan kaçmayı başarmış bir mahkum yok. Denenen kaçışlardan birisinde dört mahkum neredeyse başarılı oluyordu.

Dört adam hapishane berberinden yürüttükleri saç ve kağıtlardan sahte kafalar tasarladı. Bu sahte kafaları gece yataklarına bıraktılar ve tuzdan aşınmış olan duvarı, aylarca bir kaşıkla delerek kazdılar.