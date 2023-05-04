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Kaçması imkansız olan hapishane Alcatraz! Hiçbir mahkum kaçmayı başaramadı!

ABD'nin San Francisco eyaletinde yer alan Alcatraz hapishanesi, 1934 yılında suç oranları çok yükseldiği için açıldı. Dünyanın en korunaklı hapishanelerinden birisi olan Alcatraz'dan kaçmak neredeyse imkansız. İşte, kaçması imkansız olan Alcatraz hapishanesi hakkında bilmeniz gerekenler...

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  • Kaçması imkansız olan hapishane Alcatraz! Hiçbir mahkum kaçmayı başaramadı!

    KİMSE KAÇMAYI BAŞARAMADI

    Dünyanın en korunaklı hapishanelerinden birisi olan Alcatraz'dan kaçmayı başarmış bir mahkum yok. Denenen kaçışlardan birisinde dört mahkum neredeyse başarılı oluyordu.

    Dört adam hapishane berberinden yürüttükleri saç ve kağıtlardan sahte kafalar tasarladı. Bu sahte kafaları gece yataklarına bıraktılar ve tuzdan aşınmış olan duvarı, aylarca bir kaşıkla delerek kazdılar.

     
  • Kaçması imkansız olan hapishane Alcatraz! Hiçbir mahkum kaçmayı başaramadı!

    Bu süreçte topladıkları yağmur montlarını birbirine dikerek bir bot hazırladılar ve okyanusa çıkmayı hedeflediler. Mahkumlardan geride kalan birisi yakalandı ancak 3'ü günümüzde hala kayıp. Kıyıda birisinin cüzdanı bulunduğu için su ve okyanus akıntısında boğuldukları düşünülüyor. Ancak yine de ABD'nin aranıyor listesinde yer aldılar.
  • Kaçması imkansız olan hapishane Alcatraz! Hiçbir mahkum kaçmayı başaramadı!

    36 KİŞİ KAÇMAYI DENEDİ

    Hapishaneden 36 kişi kaçmayı denemiş, 23 yakalanmış, 6'sı vuruldu, 2'si ise boğuldu ve 5 tanesi kayıp olarak kayıtlara geçti. Tutukluluk sürecinde birçok mahkum delirmiş ve bazıları intihar etmiştir.
  • Kaçması imkansız olan hapishane Alcatraz! Hiçbir mahkum kaçmayı başaramadı!

    HÜCRELER DOLAP KADARDI

    Alcatraz'ın hücreleri neredeyse bir dolap kadardı. Suçlular kollarını iki yana açtığında her iki duvara da değebiliyordu. Tuvalet, banyo ve yatak içerisinde yer alıyordu.
  • Kaçması imkansız olan hapishane Alcatraz! Hiçbir mahkum kaçmayı başaramadı!

    İSMİNİ BİR KUŞTAN ALIYOR

    Ünlü hapishane ise ismini bir kuştan alıyor. Ada hapishane olmadan önce kahverengi pelikan kuşlara ev sahipliği yapıyordu. İspanyol Teğmen Juan Manuel de Ayala 1775'te ilk kez adaya geldiğinde "Pelikan Adası" anlamına gelen "La Isla de los Alcastraces" adını verdi.  Daha sonra adı Alcatraz olarak kısaltıldı.
  • Kaçması imkansız olan hapishane Alcatraz! Hiçbir mahkum kaçmayı başaramadı!

    YÜZEREK KARAYA ULAŞMAK MÜMKÜNDÜ

    Alcatraz hapishanesinden kıyıya yüzmek mümkündü. 1962 yılında mahkum John Paul Scott, hapishaneye ait bir mutfak penceresinin demirlerini bükerek dışarı çıkmayı başardı. Denize atlayarak karaya çıkmıyı hedefleyen Scott, Golden Gate köprüsünün eteğine ulaştığında oldukça zor bir durumdaydı.
  • Kaçması imkansız olan hapishane Alcatraz! Hiçbir mahkum kaçmayı başaramadı!

    Scott karaya ulaşmıştı ancak polisler onu bulduğunda soğuk okyanus suyunun etkisi ile hipodermik şokta ve bilinçsiz bir haldeydi. 

    Kaynak: History.com

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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