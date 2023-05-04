RED KİT VE ATI DÜLDÜL

Red Kit'in meşhur atının adını Düldül olarak biliyoruz. Ancak Düldül'ün gerçek adı "Jolly Jumper"dır. Türkçeye çevrildiğinde ise "Neşeli atlayan" anlamına gelir. Red Kit'in kendi ise "Lucky Luke" yani "Şanslı Luke" olarak seçilmiş.