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Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

Küçükken severek izlenen çizgi filmler hakkında büyünce şaşırtıcı bilgiler öğrenebiliyoruz. Çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri aslında bildiğinizden çok farklı...

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  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    TEMEL REİS

    Sevilen çizgi filmlerden birisi  olan Temel Reis'e ülkemizde bu isim verildi. Ancak gerçek ismi Popeye, türkçeye tam çevrildiğinde ise Pörtlekgöz anlamına geliyor.
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    SAFİNAZ

    Temel Reis'in sevgilisi Safinaz'ın gerçek ismi ise "Olive Oyl" türkçeye çevrildiğinde "Zeytin Oyl" anlamına geliyor.

     
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    KABASAKAL

    Temel Reis'in düşmanı Kabasakal'ın gerçek adı ise Bluto'dur.
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    JETGİLLER

    Sevilen çizgi filmlerden birisi olan Jetgiller'in gerçek ismi Jetsons'tır. Türkçeye çevrildiğinde ise "Jetoğulları" anlamına gelir.
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    TAŞ DEVRİ

    Taş devri olarak bilinen sevilen çizgi filminin gerçek adı "The Flintstones"tur. Türkçeye çevrildiğinde "Çakmaktaşlar" anlamına gelir. Yapımcılar bu ismi ailenin soyadında kullanmış.
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    SUSAM SOKAĞI

    Sevilen çocukluk programlarından birisi olan "Susam Sokağı"ndan tanıdığımız Edi ile Büdü'nün gerçek adı aslında Bert and Ernie'dir.
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    FLAPJACK

    Flapjack'de yer alan Kaptan Yosun karakterinin gerçek adı "Captain Knuckles'dır. Anlamı ise "Kaptan eklem"dir.

     
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    ŞEKER KIZ CANDY

    Yetimhanede büyümüş ve aşkını arayan Şeker Kız Candy'nin gerçek adı aslında "Candy Candy"dir. Türkçe bu anlam "Şeker Şeker" olarak çevrilir. Yapımcılar ise Şeker Kız Candy demeyi tercih etmiş.
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    GARGAMEL'İN KEDİSİ AZMAN

    Sevilen çizgi filmlerden birisi olan Şirinler'de kötü karakteri canlandıran Gargamel'in kedisi Azman olarak bilinir. Ancak Azman'ın asıl adı "Azrael" yani "Azrail"dir.
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    RED KİT KÖPEĞİ RİN TİN TİN

    Red Kit'in köpeği Rin tin tin asıl adı, "Rantanplan"dır.
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    RED KİT VE ATI DÜLDÜL

    Red Kit'in meşhur atının  adını Düldül olarak biliyoruz. Ancak Düldül'ün gerçek adı "Jolly Jumper"dır. Türkçeye çevrildiğinde ise "Neşeli atlayan" anlamına gelir. Red Kit'in kendi ise "Lucky Luke" yani "Şanslı Luke" olarak seçilmiş.
  • Çocukluğumuzun sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri!

    VARYEMEZ AMCA

    Zenginliği ile bilinen Varyemez Amca'nın gerçek adı  ise "Scrooge McDuck" tır. Türkçe'de "Cimri Ördekoğlu" anlamına geliyor. 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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