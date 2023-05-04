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Yeşil çayın bilinmeyen 9 farklı faydası!

Birçok hastalığın oluşmasını engelleyen yeşil çay adeta bir doğa harikası. Kilo vermeyi kolaylaştıran yeşil çayın bilinmeyen faydalarını sizler için derledik...

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  • Yeşil çayın bilinmeyen 9 farklı faydası! Yeşil çay en çok neye iyi gelir ve faydaları nelerdir?

    BİRÇOK BİYOAKTİF BİLEŞİK İÇERİR

    Vücuttaki iltihabı azaltmaya yarayan yeşil çay, aynı zamanda kanser hücrelerinin oluşmasını da engeller. Yararlı polifenolleri içerisinde barındıran yeşil çayın etken maddesi epigallokateşin adı verilen bir kateşin  enzimidir. Bu enzim hücreleri onararak güçlendirir ve antioksidanlar barındırır. 

    Yeşil çayın içerisinde bulunan antioksidanlar vücudumuzda oluşabilecek serbest radikallerin çoğalmasını engeller. Eğer serbest radikaller vücut içerisinde dolaşırsa birçok hastalığa neden olabilir ve bağışıklık sistemini düşürebilir. Epigallokateşin, yeşil çayda bu zaman kadar bilinen en güçlü bileşiktir. 
  • Yeşil çayın bilinmeyen 9 farklı faydası! Yeşil çay en çok neye iyi gelir ve faydaları nelerdir?

    BEYİN FONKSİYONLARINI GÜÇLENDİRİYOR

    Yeşil çay beyin fonksiyonlarını güçlendirebiliyor. Bir kahve kadar olmasa bile içerisinde az miktarda kafein bulunur. Yeşil çayda bulunan adenosin sayesinde beyin fonksiyonları daha hızlı çalışır.

    Yeşil çayın içerisinde kan ve beyin bariyerini geçebilen amino asitlerde bulunur.  Bu amino asitler, dopamin ve alfa dalgalarının etkileşimini yükseltir. 
  • Yeşil çayın bilinmeyen 9 farklı faydası! Yeşil çay en çok neye iyi gelir ve faydaları nelerdir?

    YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

    Yeşil çayın en çok içilmesinin nedenlerinden birisi de yağ yakımını hızlandırıcı özelliği olmasıdır. Özellikle diyetine dikkat eden insanlar tarafından tercih edilen yeşil çay, metabolizmayı hızlandırır. Ancak her insanda yağ yakımı sağlamaz.

    Bu durum daha çok spor ve beslenme düzeyiyle alakalıdır. İçerisinde kafein bulunduğu için beyin fonksiyonlarını hızlandıran yeşil çay, yağ dokusu ve yağ asitlerini de harekete geçiriyor. 
  • Yeşil çayın bilinmeyen 9 farklı faydası! Yeşil çay en çok neye iyi gelir ve faydaları nelerdir?

    KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

    İçerisindeki antioksidanlar kanser hücrelerinin oluşmasını engelliyor. Kanser hastalığı, vücutta hücrelerin kontrolden çıkarak büyümeye devam etmesi sonucu ortaya çıkar. 
  • Yeşil çayın bilinmeyen 9 farklı faydası! Yeşil çay en çok neye iyi gelir ve faydaları nelerdir?

    PARKİNSON GİBİ HASTALIKLARIN OLUŞMASINA ENGEL OLABİLİYOR

    Yaşlandıkça beyin fonksiyonlarının azalmasıyla beraber alzheimer ve parkinson gibi hastalıklar görülebiliyor. Eğer günlük hayatınızda yeşil çayı tercih ediyorsanız ve sağlığınıza dikkat ediyorsanız, ileride oluşabilecek alzheimer ve parkinson hastalığının önüne geçebilirsiniz.
  • Yeşil çayın bilinmeyen 9 farklı faydası! Yeşil çay en çok neye iyi gelir ve faydaları nelerdir?

    DİYABETİN OLUŞMASINI ENGELLER

    Tip 2 diyabet genetik aktarım ve dengesiz beslenme gibi nedenlerden dolayı görülebiliyor. İnsülin direncini ortaya çıkaran Tip 2 diyabet, önlem alınmazsa oldukça tehlikeli bir hastalığa dönüşebilir.

    Yeşil çay adına yapılan araştırmalar sonucunda, bitkinin insülin duyarlılığını azaltan özelliği bulunduğu tespit edilmiş. Japonya'da yapılan bir deneyde yeşil çayı sık tüketen bireylerde diyabet riski yüzde 42 oranında azaldığı görüldü. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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