YAYA YAKALAYICI

Trafik kazalarının önüne geçebilmek için 1939 yılında Sheffield tarafından yaya tutucu ya da yaya yakalayıcı adı verilen bir icat geliştirildi. Şöfor yayayı gördükten sonra güvenlik kelepçesini açarak yayanın yaralanmasını engelleyebiliyordu.

Ancak yaya yakalayıcı sanıldığı kadar kusursuz değildi. Araba çok hızlı gittiği zaman veya sürücü kolu hızlı çekmezse işe yaramıyordu. İlerleyen zamanlarda yaya yakalayıcı raflara kaldırıldı.