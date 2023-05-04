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Kahvaltı etmek için en ideal saat kaçtır? Uzmanlar günlük hayattan, kiloya kadar etki ettiğini söylüyor!

Sağlıklı bir kahvaltı sadece günü yakalamanızı sağlamaz, aynı zamanda gün içerisinde enerjik olmanızı sağlarken metabolizmanızı da hızlandırır. Peki, sabah uyanır uyanmaz kahvaltı etmek mi yoksa birkaç saat sonra kahvaltı yapmak daha sağlıklıdır? İşte, detaylar...

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  • Kahvaltı etmek için en ideal saat kaçtır? İdeal kahvaltı saati günlük hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir!

    İDEAL KAHVALTI SAATİ KAÇTIR?

    Kahvaltı etmek için en ideal saat genellikle sabah olarak bilinse bile bu durum, uzman ve diyetisyenlere göre değişebiliyor. Kişinin uyandığı saat, spor yapıp yapmaması ve sabah kahvaltı olarak tercih ettiği yiyecekler oldukça etkileyeci olabiliyor.
  • Kahvaltı etmek için en ideal saat kaçtır? İdeal kahvaltı saati günlük hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir!

    Kahvaltı etmeden önce kan şekerinin düşmesi oldukça önemli. Sabah uyanıldığında iki hormonun salgılanır bunlar birisi kortizol, diğeri ise glukagondur. Kortizolun artması ile vücut uyanmaya başlar, glukagon ve kortizolun ortak noktası ise kan şekerini desteklemektir. Sabah kan şekeri seviyesi bu nedenle yüksek çıkabilir. 
  • Kahvaltı etmek için en ideal saat kaçtır? İdeal kahvaltı saati günlük hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir!

    SİMİT VE POĞAÇA KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR

    Ancak sabah erken saatlerde hamur işi poğaça, simit ve börek gibi ürünlerin yenmesi kan şekeri ve insülinin daha fazla artmasına neden oluyor. Artan kan şekeri ise yağlanmak üzere karaciğere gönderilir. 
  • Kahvaltı etmek için en ideal saat kaçtır? İdeal kahvaltı saati günlük hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir!

    BEKLEMEK KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUYOR

    İngiltere'de King's College London'ın genetik epidemoloji profesörü Tim Spector, kilo vermeye çalışan insanlar için en iyi kahvaltı saatinin 11:00 olduğunu açıkladı.  Bunun nedeni ise çoğu insanın akşam yemeğinden sonra yemek yemeği bırakması ve bu süre içerisinde kilo kaybının yaşanması.
  • Kahvaltı etmek için en ideal saat kaçtır? İdeal kahvaltı saati günlük hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir!

    KAHVALTI ETMEMEK DAHA ÇOK ACIKTIRIYOR

    Total Health'in kurucusu Kim Larson, sabah sağlıklı bir kahvaltı etmenin stres, obezite, yorgunluk ve diyabete karşı savaştığını söylüyor. Ayrıca sabah kahvaltı etmemek açlık hormonlarının kafasını karıştırarak ilerleyen saatlerde daha çok yemek yemeyi tetiklediğini de belirtiyor.
  • Kahvaltı etmek için en ideal saat kaçtır? İdeal kahvaltı saati günlük hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir!

    Kahvaltıda gevrek, poğaça veya smoothie gibi ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Larson, genel olarak sabahları protein, lif ve vitamin içeren besinlerin tüketilmesi gerektiğini söylüyor. 
  • Kahvaltı etmek için en ideal saat kaçtır? İdeal kahvaltı saati günlük hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir!

    İDEAL SAAT UYANDIKTAN 2 SAAT SONRA

    Uyandıktan 2 saat sonra yapılan kahvaltının genellikle en sağlıklısı olduğunu savunan görüşlerde bulunuyor. Larson "Sabah spor salonuna giderseniz gitmeden önce muz veya avokado tostu gibi ürünler tercih edebilir ya da açken daha iyi performans gösterdiğinizi düşünürseniz 2 saat sonra kahvaltı edebilirsiniz" diyor. 
  • Kahvaltı etmek için en ideal saat kaçtır? İdeal kahvaltı saati günlük hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir!

    DİYABET HASTALARI UYANDIKTAN 1 SONRA KAHVALTI ETMELİ

    Ancak insülin direnci olan insanların geç saatlere kadar aç kalması uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor. Uzmanlar diyabet hastalarının uyandıktan 1 saat sonra kahvaltı etmeleri gerektiğini söylüyor. 

    Kaynak: Forbes

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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