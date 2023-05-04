İDEAL KAHVALTI SAATİ KAÇTIR?

Kahvaltı etmek için en ideal saat genellikle sabah olarak bilinse bile bu durum, uzman ve diyetisyenlere göre değişebiliyor. Kişinin uyandığı saat, spor yapıp yapmaması ve sabah kahvaltı olarak tercih ettiği yiyecekler oldukça etkileyeci olabiliyor.