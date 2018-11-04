GAIS - Östers rakamlar

İsveç Superettan maçında GAIS ile Östers, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 31 puanlı GAIS 12. sırada bulunuyor, Östers 40 puana sahip ve 8. sırada. GAIS son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Östers, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 807 kodlu maçı oynayanlar; GAIS galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, Östers galibiyet oranı 3.30. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

GAIS son hafta oynanan Varbergs BoIS FC maçında 3-0 kazandı.

Östers ise Helsingborg maçında 0-2 kazandı.

GAIS, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 20 gol yedi.

Östers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti. Östers, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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