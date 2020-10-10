AA

Galatasaray: 97 - Beşiktaş: 89

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ali Şakacı

Galatasaray: Hamilton 9, Ayberk Olmaz 12, Williams 17, Hunter 9, Göksenin Köksal 5, Macon 18, Yiğit Arslan 8, Ragıp Berke Atar 8, Caner Erdeniz, Motum 11

Beşiktaş: Mehmet Yağmur, Şehmus Hazer 14, Ercan Osmani 27, Alperen Şengün 27, Egehan Arna 11, Sadık Emir Kabaca 7, Furkan Haltalı, Eray Akyüz, Sedat Ali Karagülle 3

1. Periyot: 26-24

Devre: 47-48

3. Periyot: 77-64

5 faulle çıkanlar: 32.21 Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş),36.26 Hunter (Galatasaray)

Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Beşiktaş üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

Maçın başında alan savunmasında başarılı olan Beşiktaş, Alperen Şengün'ün boyalı alandan bulduğu basketle 6. dakikada 8 sayılık üstünlük (18-10) yakaladı. Baskılı savunmayla rakibini hataya iten Galatasaray, Yiğit Arslan'ın 3 sayılık basketiyle 8. dakikada 18-18 beraberliği yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncunun son saniye basketiyle de ilk periyodu 26-24 önde geçti.

Periyodun başında Ercan Osmani'nin basketiyle 28-26'lık skorla üstünlüğü tekrar eline alan Beşiktaş karşısında Galatasaray, Hamilton'ın hızlı hücum sonunda bulduğu basketlerle 18. dakikada 41-41 beraberliği sağladı. Kalan bölümde alan savunmasında başarılı olan siyah-beyazlı ekip, Ercan Osmani ile bir kez daha sayı üretti ve soyunma odasına 48-47 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında alan savunmasıyla boyalı alanı rakibine kapatan ve hücumda etkili olan Galatasaray, 6-0'lık seriyle 22. dakikada skoru lehine çevirdi: 52-48. Williams ile bulduğu basketlerle 3. periyodu 13 sayı üstünlükle (77-64) tamamladı.

Galatasaray, son periyotta rahat sayılar üretti ve Macon'un 3 sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 89-72. Ercan Osmani ile Alperen Şengün'e topu indirmeyi başaran Beşiktaş, 39. dakikada farkı 6 sayıya kadar (93-87) indirdi. Son bölümde hata yapmayan Galatasaray, karşılaşmayı 97-89 kazandı.