Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Fatih Terim'in istediği zengin hücum hattını oluşturmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde bir değil, iki forvet transferi birden yapacak.

FFP sebebiyle kiralama yöntemi üzerinde duran Galatasaray, gündemine ilk olarak Everton'ın 28 yaşındaki forveti Oumar Nisse'yi aldı.

Galatasaray, Senegelli golcü için geçtiğimiz sezonun devre arasında da girişimlerde bulunmuştu ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transferi bitirememişti.

Sarı kırmızılılar, Premier Lig ekibinde forma şansı bulamayan Niasse'nin dışında bir forvet transferi daha gerçekleştirmek istiyor.

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