Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 24 puanla haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi. Antalyaspor ise elde ettiği 14 puanla hafta öncesinde 16. sırada yer aldı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Babel, Emin, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Celutska, Tarık Çamdal, Chico, Ufuk, Hakan, Amilton, Doğukan, Gustavo

YEDEKLER: Ferhat, Eren, Dala, Mukairu, Fredy, Yekta, Harun, H. İbrahim, Mikail, Bünyamin

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçında sadece 1 kez gülebildi. Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet alamadı.

47. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.