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Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Galatasaray Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 19 Haziran'da düzenleneceği bildirildi.

Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray Futbol Klübünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Derneğimizin 18 Mayıs 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunun ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'olağan seçim genel kurul toplantısı' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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