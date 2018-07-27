Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da başantrenörlük görevine Ertuğrul Erdoğan getirildi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Ömer Cansever, basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile Ertuğrul Erdoğan katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

Ekonomik koşulların zorluğundan bahseden Günay, takım bütçesiyle ilgili, "Ekonomik koşullar ortada. Elimizdeki kıt imkanlarla en iyisini yapmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yeni bütçe çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte olağanüstü mali genel kurula gidilecek. Bütçe ondan sonra belirlenecek." diye konuştu.

Erdoğan'ın daha önce Galatasaray'da görev aldığına değinen Kaan Kançal, "Ertuğrul Erdoğan, daha önce camiamızda görev almış, camiamızı bilen bir başantrenör. Umarım kendisiyle çok önemli başarılara imza atacağız. Herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Yalçınkaya ise Ertuğrul Erdoğan ile yeni bir yola çıktıklarını aktararak, "Hocamız, çok kıymet verdiğimiz biri. Galatasaray camiasına ve kendisine hayırlı olsun." dedi.

Yalçınkaya, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yabancı oyuncu kuralını yakın zaman önce açıkladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kadromuzda Göksenin Kösal ve Ege Arar gibi çok değerli iki A milli oyuncumuz var. Federasyonun açıkladığı 5 yabancı hakkından dolayı belirsizlik vardı. Hocamızın gelişiyle çalışmaları hızlandırdık. Birçoğu ile anlaşma noktasına geldik. Hocamızın gönlüne sinen bir Türk rotasyonu kurmaya çalışıyoruz. Bunun dışında 5 yabancı oyuncu hakkını 6 olarak kullanabiliriz. Bununla ilgili de gece gündüz çalışıyoruz. Birkaç isimle çok yaklaştık. Galatasaray camiası ve Türk spor camiası hiç merak etmesin. Galatasaray, layık olduğu şekliyle ULEB Avrupa Kupası'nda ve Türkiye liginde temsil edilecektir."

Sarı-kırmızılı ekibin Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynamayı planladığını aktaran Yalçınkaya, isim sponsorluğuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

ERDOĞAN: "ANTRENÖRLÜĞE BAŞLADIĞIM KULÜBE GERİ DÖNDÜM"

Ertuğrul Erdoğan, 1996-1998 yıllarında Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev aldığını hatırlatarak, "Antrenörlüğüne başladığım kulübe geri döndüm." dedi.

Görevinin zorluk derecesini çok iyi bildiğini aktaran tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için çok önemli bir an. Profesyonel basketbol antrenörlüğüne başladığım kulübe geri döndüm. Galatasaray Basketbol Takımı, benim için bir dönüm noktasıydı. Görevimin ve beklentilerin neler olduğunu, zorluk derecesini çok iyi biliyorum. Umarım yönetim, teknik ekip, oyuncular ve taraftarla iyi bir sinerji yakalarız ve düşündüğümüz, hak ettiğimiz, heyecan duyduğumuz noktaya ulaşırız. En büyük beklentim, sahada iyi mücadele eden, yüksek enerji ile oynayan ve formanın hakkını veren bir takım oluşturma. Sonrasında da orta ve uzun vadeli planları yapacağız. Önce bugünü düşüneceğiz ama yarını da hayal edeceğiz. Değerli ve A Milli Takım potansiyelinde oyuncuları bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bunlara uyumlu yabancı oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyoruz."

A Milli Takım'daki yardımcı antrenörlük görevinin de sürdüğünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ağustos ayının 13'ünde başlayan milli takım süreci var. Aynı tarihlerde kulüp çalışmaları da başlayacak. Milli takım başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ile bu konuyu değerlendireceğiz. Şu anda önceliğim Galatasaray Erkek Basketbol Takımı. Kadroyu oluşturup, hazırlık dönemini planlamak için çok kısa bir süre var. Şu anda gözüken tüm mesai ve konsantrasyonumun bu tarafta kalması. Milli takım, benim için ayrı bir görev. Gönül bağımın olduğu bir görev. Orada olmaktan ve çalışmaktan çok keyif alıyorum. Milli takım bana ihtiyaç duyduğu sürece bu hizmeti vermeye devam ederim ama önceliğim şu anda doğal olarak Galatasaray."

Ertuğrul Erdoğan, transfer çalışmalarıyla ilgili zamanlarının dar olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Zamanımızın azaldığını biliyorum. Birçok takıma göre geride başladığımız bir transfer dönemi var. Şu anda iki oyuncu transferi kafamda var. Yabancı kuralının gelmesiyle değerli oyuncular süratli bir şekilde büyük bütçeli takımlar tarafından alındı. Kadromuzda iki değerli A Milli Takım oyuncusu var. Can Korkmaz, Erolcan Çinko ve Ayberk Olmaz'ı dahil ettik. Onun yanına üç numara ve bir uzun dahil etmeyi planlıyoruz. A Milli Takım'a aday yerli oyuncular arasından seçmeye çalışıyoruz. Yabancı oyuncu konusunda irtibatta olduğumuz isimler var. Bitirme noktasındayız. Yakın zamanda bazı isimleri açıklayacağız. Zaman aleyhimize gelişiyor ama sabırlı ve acele etmeden davranmaya çalışıyoruz."

Türkiye'deki basketbol takımınlarının mali sıkıntılar yaşadığına değinen Erdoğan, "Beklediğimiz bir sonuç. Bu daha dramatik hale gelecek. Basketbol, Türkiye'de bu kadar yüksek rakamların dönebileceği bir ekonomiye sahip değil. Çok gerçekçi olmayan rakamların döndüğü ortamda şu anda realite ile yüz yüze geliyoruz. Türkiye'de 2 veya 3 kulüp dışında bütün takımların temel sorunu hale gelmeye başladı. Senenin ortasında daha yoğun hissedeceğiz. Bunun iyi tarafı da var. Türk basketbolunun kurtuluşunda yerli oyuncunun değerinin artması lazım. Bunu artıya çevirebilecek kulüpler birkaç yıl içinde çok iyi bir kadroya sahip olabilirler." diyerek sözlerini tamamladı.

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