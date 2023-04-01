Karşılaşmanın ilk 2,5 dakikasında sayı bulamayan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında hücumları daha etkili değerlendiren Nesibe Aydın, uzun bir süre skor üstünlüğünü korudu. Ev sahibi ekip, Stevens'ın son bölümdeki sayılarıyla skoru eşitlese de İlayda Güner'in üç sayılık basketiyle ilk çeyreği Nesibe Aydın, 20-17 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyreğe Stevens ve McCowan'ın basketleriyle giren Galatasaray, sert savunma yaparak rakibini dış atışlara yöneltti. Uzun süre ilk yarıdaki farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, final periyoduna 56-52 üstün girdi.

Son çeyrekte üst üste üç sayılık basketlerle farkı 10 sayıya yükselten Galatasaray'a Derin Yaya ve Hempe'nin üçlükleriyle karşılık veren Nesibe Aydın, oyuna bir kez daha ortak oldu. Rakibinin pota altını kullanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, son bölümde rakibinin hücumda yaptığı hataları da değerlendirerek mücadeleyi 76-69 kazandı.