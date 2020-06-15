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Galatasaray'da 10 yıl sonra büyük arayış!

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından hem Muslera'yı hem de 3 puanı kaybetti. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun ilk yarısında da oynaması zor gözüken Uruguaylı kalecinin yerine 10 yıl sonra yeni bir as kaleci bakmaya başlayacak

Galatasaray

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından ağır yaralı döndü. Fatih Terim'in öğrencileri karşılaşmayı 2-0 kaybederken sarı-kırmızılı takımın şimdiden efsane haline gelen kaptanı Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibulası kırıldı. Sağ dizine darbe alan Florin Andone yüksek olasılıkla sezonu kapattı. Sarı kart sınırındaki Ryan Donk ve kırmızı kart gören Adem Büyük, Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.

SAVUNMA VE HÜCUM EKSİK

Marcao ve Luyindama'dan yoksun olan Galatasaray'ın savunmadaki eksiklerinin arasına Donk da katılırken, teknik direktör Fatih Terim'in elinde orijinal stoper sadece Ahmet Çalık ve genç Emin kaldı. Sarı-kırmızılılarda santrfor bölgesindeki tek oyuncu ise şu an için Radamel Falcao.

7'DE 7 TEK HEDEF

Şampiyonluk yarışında Trabzonspor ve Başakşehir'in 6'şar puan gerisine düşen sarı-kırmızılılarda kalan 7 maçın hepsini kazanmak tek hedef haline gelirlen, teknik heyet şampiyonluk inancını yeniden yerleştirmek ve motivasyonu güçlendirmek için dün geceden itibaren çalışmalara başladı. Pes etmeyeceklerini belirten Terim, takımı çok daha sıkı bir programa sokacak.

YILLAR SONRA KALECİ ARAYIŞI

Fernando Muslera'nın sakatlığı ilk öngörülere en az 6 ay sürecek. Gelecek sezonun ilk yarısında da oynaması zor olan Uruguaylı file bekçisinin yerine sarı-kırmızılılar uluslararası görev yapmış yeni bir kaleci arayacak. Sarı-kırmızılılar yaklaşık 10 yıl üzerine as kaleci için tüm futbol liglerinde tarama yapacak.

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