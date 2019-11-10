Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 11. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Florin Andone'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Rumen oyuncunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken kesin durumun yarın çekilecek MR sonrasında belli olacağı ifade edildi.

Ligin ilk yarısını kesin olarak kapatan Andone'nin MR'da çıkacak sonuçlara göre sakatlığının daha da uzayabileceği ve ligin ikinci yarısına da yetişmeme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.