Galatasaray'da değişiklik krizi!

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta değişiklik krizi yaşandı. Bir pozisyonun ardından sakatlanan Fegholi için sağlık ekibi sahaya girdi. Bu esnada oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanan Fatih Terim, Cezayirli oyuncunun sakatlanması üzerine sahada bulunan doktor Yener İnce'ye durumu sordu. İnce, baş parmağıyla kulübeye "Tamam" işareti yapınca Terim de Feghouli'yi çıkarıp Jimmy Durmaz'ı oyuna aldı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Feghouli de bu karar sonrası mutsuz bir şekilde oyundan çıkarken gerçek kulübeye gelince ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, Terim'e sakat olmadığını söyleyince tecrübeli hoca, sinirli bir şekilde Yener İnce'ye bağırdı. Bu tepkiye bozulan İnce oradan uzaklaştı. Terim daha sonra yardımcısı Levent Şahin'e de kızdı. Terim daha sonra Yener İnce ile konuşup konuyu kapatırken yaşananlar, Feghouli değişikliğinin bir yanlış anlamadan dolayı gerçekleştiğini gösterdi.