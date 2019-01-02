Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda anatomik adaptasyon çalışması yapıldığı belirtildi.

Galatasaray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, idmanda yer almadı.

Her oyuncunun kendi nabız aralığına göre koşu yaptığı idmanın soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ