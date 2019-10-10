Galatasaray'da gergin divan!

Galatasaray'da dün yapılan Ekim Ayı Olağan Divan Toplantısı’nda sert rüzgarlar esti. Başta Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu olmak üzere kürsüye çıkan üyeler Başkan Mustafa Cengiz’e ağır eleştirilerde bulundu.

Başkan Hamamcıoğlu “Divan kurulu tek adam olmayı yalan konuşmayı kabul etmez. Divan Kurulu olarak G.Saray’ın iletişim organlarından yayınlanması için gönderdiğimiz yazı sansürlenerek; yayımı engellendi. Yönetim ve denetim kurulundan istenen evraklar verilmedi ve tüzüğe aykırı hareket edildi. Bu tarz polimekler G.Saray’ı uçuruma doğru götürmektedir. İktidar olmak, muktedir olmak demek değildir. Burası G.Saray divanıdır, başka bir kulübün divanı değil!” diye konuştu.

TÜZÜĞÜ UYGULAYIN, SEÇİME GİDİN

G.Saray eski yöneticisi Sedat Doğan da, Başkan Mustafa Cengiz’e ‘seçime git’ çağrısında bulundu. Dogan, “Biz bu gayri ciddi yönetimle devam edersek yakın gelecekte G.Saray kalmayacak. Siz başkan seçilirken (Mustafa Cengiz) tüzüğü korumaya yemin ettiniz, tüzüğü uygulayın, ilk yönetim kurulu toplantınızda seçim kararı alın. Almazsanız bunun şahsi sonuçları olur” ifadelerini kullandı. Kulüp üyesi Ömür Tümay, “Sayın Başkan, siz gönüllerdeki başkan değilsiniz. Sizi ibra etmediler. Siz hukuk marifetiyle oradasınız. G.Saray’ı, G.Saray’ı bilen kişiler yönetmeli. Yoksa böyle çok sorunlar yaşarız” dedi.

DİĞER KULÜPLERE ÖRNEK OLSUN

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, son dönemde Sarı-Kırmızılı takıma karşı bir tutum sergilendiğini ifade ederek, “Enerjinizi bizi aşağıya çekmek için değil, örnek almak için kullanın. Önemli değerlerimiz hedef alınıyor ve hedef gösteriyorlar. Yaptıklarımız diğer kulüplere örnek olması, teşvik edici olması gerekir. Onlar bize saldırma yolunu seçiyorlar. Rakip kulüplere önerim; enerjinizi bizi aşağı çekmeye değil bizi örnek almaya harcayın. Çok ağır ekonomik krizden geçerken nasıl kar ettiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan eleştiriler sonrası Başkan Mustafa Cengiz kürsüye çıkmadı. Cengiz’in bu tavrı büyük şaşkınlık yarattı.