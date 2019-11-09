Bu sezon başından beri gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray’ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında da başarısını sürdürdü. Ömer, müsabakanın 21. dakikasında uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Ömer, 66. dakikada yerini Jean Michael Seri'ye bıraktı. Bu sezon 10 resmi maçta görev alan Ömer Bayram’ın 3 de asist bulunuyor.

FEGHOULİ, ŞANSSIZLIĞI KIRDI

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli, bu sezon beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Gaziantep karşısında iyi bir futbol sergileyen Cezayirli oyuncu, skoru 2-0'a getiren golü attı. Feghouli bu sezon Galatasaray forması ile ilk golünü kaydetti.

TAYLAN İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın sezon başında Erzurumspor'dan transfer ettiği Taylan Antalyalı, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk maçına Gaziantep karşısında çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

EMRE TAŞDEMİR ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Gaziantep FK maçında Yuto Nagamoto’nun yerine görev verdiği Emre Taşdemir karşılaşmada başarılı bir performans sergiledi. Emre müsabakanın 43. dakikasında da Sofiane Feghouli’nin golünde pası veren isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk asistini yaptı. Emre Taşdemir bu sezon daha önce de Sivasspor maçında görev almıştı. Mücadele 11’de başlayan Emre 90 dakika forma giydi.