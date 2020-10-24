Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Oghenekaro Etebo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, kaleci Fatih Öztürk ile Emre Akbaba da yedeğe çekildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram ve Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

Galatasaray, müsabakaya Okan Kocuk, Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antanyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne yer aldı.

KAPTAN BELHANDA

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda maça kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanlarından Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olması ve Arda Turan'ın da yedekler arasında bulunmasından dolayı müsabakada kaptanlık pazubendini Belhanda taktı.

Öte yandan Galatasaray'ın geçen sezonun başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna dahil ettiği Taylan Antalyalı, ilk kez eski takımına karşı sahada yer aldı.