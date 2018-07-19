15 | 16

Tarık Çamdal'ın isminin anons edildiği sırada tribünlerden ıslıkların yükselmesi dikkati çekmişti. Sonrasında bazı taraftarlar Tarık Çamdal için tezahürat yaparken, buna futbolcular da alkışlarla karşılık vermişti. Çamdal, Mustafa Sandal'dan Aya Benzer'i çaldırmıştı.

Taraftarların yine bir kısmı daha sonradan Tarık'ı alkışlamıştı.