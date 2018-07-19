Galatasaray'a 4 sezon önce Eskişehir’den 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan ancak beklentilerin oldukça altında kalan Tarık Çamdal’la yollarını ayırmak isteyen Mustafa Cengiz yönetimi, 27 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
HABERTÜRK'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Cimbom’dan geride kalan 4 sezonda 4 milyon 959 bin Euro kazanan deneyimli sağ bek, 2 sezon önce kiralandığı Eskişehir’de ise 391 bin Euro’yu cebine koymuştu.
Sarı-Kırmızılılar’la kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Tarık’a yolların ayrılmaması durumunda 1 milyon 605 bin Euro daha ödenecek.
Kemer sıkma politikası uygulayan Galatasaray yönetimi ise maaşları indirmeye çalışıyor.
Fatih Terim’in İsviçre’ye dahi götürmediği Tarık’ı kadroda düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.
"750 BİN EURO AL VE GİT"
Geçtiğimiz hafta da yıllardır oynamamasına rağmen yüksek meblağları cebine indiren Endoğan Adili’yle anlaşan yönetim, genç futbolcuyla yollarını ayırmıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim Endoğan’ın 620 bin TL feragat etmesiyle birlikte 500 bin TL ödeyerek mukaveleyi karşılıklı feshetmişti.
Aynı formülü Tarık Çamdal’a da uygulamak isteyen yönetimin, ‘750 bin Euro al ve git’ dediği öğrenildi.
27 yaşındaki sağ beki futbol oynaması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışan yönetimin, Tarık’ı 855 bin Euro feragat etmesini istediği bildirildi.
Kendisine takım arayan Tarık’ın ise aradaki farkı kapatacak bir maaşla başka bir takımla anlaşması halinde ‘Tamam’ diyeceği ifade edildi.
ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İsviçre kampında açıklamalarda bulunmuş ve Tarık'la görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.
Beklentileri karşılayamayan isimlerden Tarık Çamdal'ın takımdan ayrılması için çaba sarf ettiklerini anlatan Albayrak, "Tarık Çamdal ile konuştum. Ona kulüp bakıyorum. Kendisiyle dostça ayrılacağız. Çamdal'ın bir suçu yok. Zamanında yüksek paralara transfer edilmiş." ifadelerini kullanmıştı.
Tarık'a kulüp bulunması için çalıştıklarını kaydeden Albayrak, "Mukavelesi o günkü şartlarda öyle yapılmış. Tarık'ın bunun altında ezildiğini düşünüyorum. Umarım kendisine kulüp buluruz ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder." değerlendirmesinde bulunmuştu.
ŞAMPİYONLUK TÖRENİNDE ISLIKLANMIŞTI
Galatasaray'ın iki yıl aradan sonra kazandığı 21. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu sonrasında gerçekleştirilen törende sarı-kırmızılı taraftarlardan bir kısmı, Tarık Çamdal'ı protesto etmişti.
Tarık Çamdal'ın isminin anons edildiği sırada tribünlerden ıslıkların yükselmesi dikkati çekmişti. Sonrasında bazı taraftarlar Tarık Çamdal için tezahürat yaparken, buna futbolcular da alkışlarla karşılık vermişti. Çamdal, Mustafa Sandal'dan Aya Benzer'i çaldırmıştı.
Taraftarların yine bir kısmı daha sonradan Tarık'ı alkışlamıştı.
Sarı-kırmızılı kulübe 2014-15 sezonunda dahil olan Tarık, Galatasaray formasıyla 32'si ilk 11 olmak üzere 42 maça çıktı. Tarık sarı-kırmızılı formayla gol ya da asist üretemedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.