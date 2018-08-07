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GÖZLER GERVİNHO'DA

Forvet takviyesinde ise gözler Çin’den gelecek habere çevrildi. Kulübü Hebei Fortune’da kadro dışı kalan Gervinho’nun, alacaklarına karşılık bonservisini elde etmesi durumunda, Galatasaray’ı bu transferi vakit kaybetmeden bitireceği öğrenildi. Cim Bom böylece bonservis sorunu olmayan, hazır bir golcüye kavuşmuş olacak. Sürecin hızlanması adına, yönetimin Gervinho’nun menajeriyle bir temas daha kuracağı da gelen haberler arasında. (Fanatik)