Galatasaray'da son dakika transfer haberleri (7 Ağustos 2018)
07.08.2018 - 12:47 | Güncelleme:
Süper Lig'de transfer borsası hareketlendi... Galatasaray'da Emre Akbaba transferinde flaş gelişme. Melo'dan Sarı-Kırmızılılar'a sürpriz öneri. Andre Silva'da sona doğru. Stoper bölgesi için adaylar. Detaylar haberimizde...
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TFF Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran Galatasaray'da yönetim krizden çıkış yolunu buldu: Emre Akbaba! Konya'da maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarların tezahürat yaptığı Alanyaspor'un 10 numarası için İstanbul'a dönüş yolunda yöneticiler takım uçağında "Emre Akbaba'yı bir an önce transfer etmeliyiz" diyerek fikir birliğine vardı.
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Bu transferi bu hafta bitirmeye karar veren sarı-kırmızılı kulüp, Alanyaspor'u 3 milyon Euro bonservise ikna etmeye çalışacak. Kadroda düşünülmeyen ve kulüp aranan Carole ile Tolga Ciğerci'den gelen para ile finansman sorununu çözmeyi planlayan Galatasaray'a Emre Akbaba'dan bir müjdeli haber daha geldi. Sarı-kırmızı renklere gönül veren gurbetçi oyuncu geçen hafta Başakşehir'in teklifini reddetmişti.
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Emre Akbaba kendisi ile ilgilenen Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan başka takıma gitmem" mesajını yolladı ve Alanyaspor'un 10 numarasını sarı- kırmızılı kulübe satmaktan başka çaresi kalmadı.
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GÖZLER GERVİNHO'DA
Forvet takviyesinde ise gözler Çin’den gelecek habere çevrildi. Kulübü Hebei Fortune’da kadro dışı kalan Gervinho’nun, alacaklarına karşılık bonservisini elde etmesi durumunda, Galatasaray’ı bu transferi vakit kaybetmeden bitireceği öğrenildi. Cim Bom böylece bonservis sorunu olmayan, hazır bir golcüye kavuşmuş olacak. Sürecin hızlanması adına, yönetimin Gervinho’nun menajeriyle bir temas daha kuracağı da gelen haberler arasında. (Fanatik)
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SİLVA İÇİN ACİL ZİRVE
Galatasaray yönetimi bir süredir kiralamak için görüşmeler yaptığı Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva işini daha fazla uzatmak istemiyor.
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Görüşmelerin hızlandırılacağı ve Milan ile kalan ufak tefek prüzlerin de aciliyetle giderileceği ifade ediliyor. Gonzalo Higuain'i transfer eden Milan'da 4. forvet konumuna düşen Andre Silva'nın transferinin an meselesi olduğu da gelen haberler arasında. (Takvim)
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MELO TRANSFER ÖNERDİ
Galatasaray'a bir transfer önerisi de eski oyuncusu Melo'dan geldi. Palmeiras'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu, takımda rahasızlığı bulunan Gustavo Scarpa'yı Galatasaray'a önerdi.
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24 yaşındaki orta saha bu sezon Palmeiras ile 6 maçta 318 dakika sahada kaldı. (Sporx)
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STOPERE 12 ADAY
Fatih Terim ve Galatasaray’ın stoper listesinde 12 isim yer alıyor. Fatih Terim, yönetime savunmanın da mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini iletti. Bunun üzerine Başkan Mustafa Cengiz gözünü en yükseğe dikti. Başarılı hocanın listesinde bulunan Gary Cahill'i transfer etmek için çalışmalara başladı.
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Galatasaray, Höwedes'in yanı sıra Schalke'den başka bir savunma oyuncu için de nabız yokluyor. Sarı-kırmızılıların listesine giren son ismin Johannes Geis olduğu ortaya çıktı. Orta sahada savunmaya dönük de oynayabilen 24 yaşındaki Geis, son iki sezonda düzenli oynama şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.
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Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak da Fatih Terim’in onayını alan isimler arasında gösteriliyor. Ancak başarılı savunma oyuncusunu Dortmund’un kiralamaya sıcak bakmadığı belirtildi.
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Geçen sezon düzenli oynamak için Chelsea’den kiralık olarak Stoke City’e giden Kurt Zouma, Galatasaray için en ideal ‘kiralık’ adayları arasında yer alıyor. Sarri’nin de planlarında yer almadığı İngiliz basınına yansıyan Zouma’nın kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
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Inter forması giyen tecrübeli Brezilyalı oyuncu Miranda'nın adı son dönemde Galatasaray ile anılmaya başladı. Inter’in özellikle Lazio’dan Stefan de Vrij’i transfer etmesinin ardından Brezilyalı oyuncunun gelecek sezon düzenli olarak oynaması İtalyan basınına göre zor görünüyor. Sarı-kırmızılı takım da Inter ile Miranda konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
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Fatih Terim’in isim olarak ilgilendiklerini açıkladığı Yerry Mina’nın Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Lenglet’in transferinin ardından ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mina ile Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve İngiliz ekipleri de ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım Mina’yı kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, transferdeki diğer rakiplerine göre Şampiyonlar Ligi kozuna sahip. Barcelona da Mina’yı kiralaması durumunda tercihini Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takımdan yana kullanmaya sıcak bakıyor.
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Galatasaray’ın geçen sezonki şampiyonluğunda özellikle Fatih Terim’in ardından gösterdiği performansla büyük katkısı olan Denayer için yine bir klasik yaşanıyor. Manchester City, başarılı savunmacıyı kiralamak istemezken, sarı-kırmızılı takım bu transferi kiralık ya da düşük bir bonservisle bitirmeye uğraşıyor. Kulüpler arasında görüşme sürerken, City’nin yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeli belirlediği biliniyor.
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Fatih Terim’e önerilen ve tecrübeli teknik adamın da sıcak baktığı Kara Mbodji için Galatasaray, kulübü Anderlecht ile temaslarını sürdürüyor. 6 sezondur Anderlecht’te oynayan ve istikrarlı performansı ile dikkat çeken Mbodji’yi Galatasaray öncelikle bonservisiyle kadrosuna katmayı hedefliyor.
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Son dönemde Monaco’dan ayrılacağı konuşulan ve menajerinin de ilgilenen takımlar olduğunu açıkladığı Kamil Glik de Galatasaray’ın listesinde yer alıyor. Fatih Terim’in savunmaya yeni bir ‘Ujfalusi’ aradığı Galatasaray için Glik ismi çok ideal görünse de, Polonyalı oyuncunun yüksek bonservis maliyeti transfer ihtimalini biraz düşürüyor. Monaco’nun da tecrübeli ismi kiralaması beklenmiyor.
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Marsilya ile sözleşmesi devam eden Adil Rami de son dönemde yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı. Rami daha önceki sezonlarda da sarı-kırmızılı takımın gündemine gelmişti. Tecrübeli oyuncuyu transferde öne çıkaran nokta ise diğer adaylara göre daha düşük bir maliyete sahip olması…
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Bundesliga 2’ye düşen Hamburg’un formasını giyen Yunan stoper Kyriakos Papadopoulos da son dönemde Galatasaray ile anılyor. Rami gibi Kyriakos Papadopoulos’un da maliyeti diğer isimlere göre düşük olarak görünüyor.
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Galatasaray’ın kiralama planları içinde yer alan Arsenal’in genç savunma oyuncusu Krystian Bielik adaylar arasında yer alıyor. Arsenal genç oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralamaya sıcak bakıyor. (Sporx)
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