Galatasaray'da sponsorluk tartışması!

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederken geceye damga vuran galibiyet değil; sarı-kırmızılıların yeni sponsoru oldu.

Bir internet sitesiyle yapılan anlaşmayı, Roland Sallai transfer videosuyla duyuran Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği anlaşma da tartışma yarattı.

Galatasaray'ın forma sırt kısmında yer alan bir internet sitesinin, yasadışı bir bahis sitesiyle aynı ismi taşıması "örtülü reklam" tartışmalarını doğurdu.

Galatasaraylı yetkililer, sponsorluk yapılan firmanın bir internet sitesi olduğu ve haber içerikli bu sitede herhangi bir bahsin oynatılmadığını ifade etti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu konuya ilişkin olarak bir açıklama yaparken Serie A ekiplerinden Torino'nun da aynı firma ile bir anlaşma yaptığını ve İtalyan kulübünün bunu “Hoş geldin, Yeni Bölgesel Bilgi Eğlence Sponsorumuz” olarak duyurduğunu ifade etti.

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Galatasaray, söz konusu sponsorluk anlaşmasının detaylarıyla ilgili olarak KAP ve resmi internet sitesine iki farklı açıklama yaptı.

KAP'a yapılan açıklamadaki 3 milyon 155 bin dolarlık sponsorluk bedelinin Sportif AŞ'ya gideceği belirtilirken resmi internet sitesinde yer alan 14 milyon 60 bin dolarlık anlaşmanın futbol takım forma sırt, farklı branşlardaki reklam ve tanıtım haklarının kapsandığı belirtildi.