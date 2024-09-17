Galatasaray tartışma yaratan sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!

Galatasaray Kulübü, gündemden düşmeyen forma sponsorluğu anlaşmasının askıya alındığını açıkladı.

💥 Galatasaray'da sponsorluk anlaşması askıya alındı! ❌



🎙️ Sarı kırmızılı camiada yaşanan gelişmenin detaylarını, HT Spor muhabiri @ccelikcagatay aktardı! pic.twitter.com/VbmPdexqYq — HT Spor (@HTSpor) September 17, 2024

Sarı-kırmızılılardan, Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Bir dijital spor haber platformu olan Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır." denildi.

NE OLDU?

Galatasaray'ın forma sırt kısmında yer alan bir internet sitesinin, yasadışı bir bahis sitesiyle aynı ismi taşıması "örtülü reklam" tartışmalarını doğurdu.

Galatasaraylı yetkililer, sponsorluk yapılan firmanın bir internet sitesi olduğu ve haber içerikli bu sitede herhangi bir bahsin oynatılmadığını ifade etti. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu konuya ilişkin olarak bir açıklama yaparken Serie A ekiplerinden Torino'nun da aynı firma ile bir anlaşma yaptığını ve İtalyan kulübünün bunu “Hoş geldin, Yeni Bölgesel Bilgi Eğlence Sponsorumuz” olarak duyurduğunu ifade etti.