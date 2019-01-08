Ligin ilk devresini lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde kapatan ve Serdar Aziz'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da gözler transfere dönmüştü. Teknik direktör Fatih Terim, stoper transferini de olmazsa olmaz olarak nitelerken bir yeni bir iddia geldi.

Galatasaray'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalı Marcao ile anlaştığı kaydedildi.

Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan Marcao olarak da bilinen Marcos do Nascimento Teixeira ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ