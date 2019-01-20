Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 3 Ocak'ta yaptığı açıklama ile Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yolların ayrılacağını, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilediğini duyurmuştu. Antalya kampına götürülmeyen ve kadro dışı durumunda bulunan bu iki futbolcudan biri olan Eren Derdiyok i çin İsviçre ve Almanya'dan talipler olduğu belirtilirken sürpriz bir iddia daha geldi.

İtalya basınından Calciomercato, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin Eren Derdiyok'a talip olduğunu haberleştirdi. Eren Derdiyok'un sezon sonunda sözleşmesinin biteceği de belirtildi.

2016-17 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 84 resmi maçta 26 gol attı.