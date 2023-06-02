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Galatasaray'dan taraftara açık idman! Dursun Özbek ve Erden Timur konuştu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftara açık antrenman düzenledi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'dan taraftara açık idman! Dursun Özbek ve Erden Timur konuştu

    Dursun Özbek şunları söyled:

    "Ali Koç'u yemeğe davet ettim. Türk futboluna çekişme içinde değil de dostluk içinde hizmet etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Cevap bekliyoruz, şu ana kadar bana ulaşan bir cevap olmadı."
  • Galatasaray'dan taraftara açık idman! Dursun Özbek ve Erden Timur konuştu

    "Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz. Galatasaray bunu hak etmişti. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun."
  • Galatasaray'dan taraftara açık idman! Dursun Özbek ve Erden Timur konuştu

    "Artık hedefimiz Avrupa. İnşallah orada da taraftarımızı, camiamızı memnun edecek sonuçlar almaya çalışacağız"
  • Galatasaray'dan taraftara açık idman! Dursun Özbek ve Erden Timur konuştu

    "Şu anda önümüzdeki sene için ile Erden Timur ile çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık. İnşallah en iyi şekilde hazırlıkları tamamlayacağız. Galatasaray taraftarı önümüzdeki sene de mutlu ve huzurlu maçlara gelecekler."
  • Galatasaray'dan taraftara açık idman! Dursun Özbek ve Erden Timur konuştu

    "Artık stadımızı büyütmenin peşindeyiz. 50 bin kişi dar geliyor. Buradan taraftarlarıma tekrar teşekkür ediyorum."
  • Galatasaray'dan taraftara açık idman! Dursun Özbek ve Erden Timur konuştu

    Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, daha önce söylediği "Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Sezon bittiğinde açıklayacağım demiştim. Sürekli manipüle ediliyor. Çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız." dedi.
  • Galatasaray'dan taraftara açık idman! Dursun Özbek ve Erden Timur konuştu

    Erden Timur, ayrıca, "Şu anda bu tip şeyler açıklandığında, daha sonra bir hata yapılsa açıklamalara bağlanacağı için ligin doğru gitmesi açısından biz lig bittikten sonra açıklayacağız. Belge, bilgi, kayıt diye manipüle ediliyor tabii ki bazı şeyler var ama ben hepsini açıklayacağım dedim. Son haftadan sonra açıklayacağım" sözlerini sarf etti.

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