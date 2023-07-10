Galatasaray, Davinson Sanchez'e teklif yaptı!
Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor! Sarı-kırmızılılar, kariyerini Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da sürdüren Davinson Sanchez için harekete geçti! Sarı-kırmızılıların, Ada ekibine teklifini ilettiği belirtildi! İşte son dakika gelişmeleri...
Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor! Sol beke Angelino, santrfora ise Mauro Icardi için girişimler yapan sarı-kırmızılılar, stoper için de masada!
İngiltere Premier League ekibi Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'e Galatasaray teklif yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinde gözden düşen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e Galatasaray 9 milyon Euro'luk sözlü teklif yaptı.
Sözleşmesinde son senesine giren Sanchez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Tottenham yönetimi oyuncunun ayrılığı için gerekli kolaylığı sağlayacağını belirtildi.,
Yıldız stoperle ilgilenen 2-3 kulüp olduğu da haberin detayları arasında yer aldı.
2017-18 sezonunda Tottenham'ın tam 42 milyon Euro ödeyerek Ajax'tan transfer ettiği Sanchez bu süreçte Premier League'de 142 maçta forma giyerken takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.