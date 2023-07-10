Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Galatasaray, Davinson Sanchez'e teklif yaptı!

        Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor! Sarı-kırmızılılar, kariyerini Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da sürdüren Davinson Sanchez için harekete geçti! Sarı-kırmızılıların, Ada ekibine teklifini ilettiği belirtildi! İşte son dakika gelişmeleri...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 22:57
        1

        Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor! Sol beke Angelino, santrfora ise Mauro Icardi için girişimler yapan sarı-kırmızılılar, stoper için de masada! 

        2

        İngiltere Premier League ekibi Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'e Galatasaray teklif yaptı.

        3

        Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinde gözden düşen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e Galatasaray 9 milyon Euro'luk sözlü teklif yaptı.

        4

        Sözleşmesinde son senesine giren Sanchez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Tottenham yönetimi oyuncunun ayrılığı için gerekli kolaylığı sağlayacağını belirtildi.,

        5

        Yıldız stoperle ilgilenen 2-3 kulüp olduğu da haberin detayları arasında yer aldı.

        6

        2017-18 sezonunda Tottenham'ın tam 42 milyon Euro ödeyerek Ajax'tan transfer ettiği Sanchez bu süreçte Premier League'de 142 maçta forma giyerken takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

        7
        8
        9
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        Arda Güler sahaya indi!
        Arda Güler sahaya indi!
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        Galatasaray transferde gaza bastı
        Galatasaray transferde gaza bastı
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Rekorları altüst etti!
        Rekorları altüst etti!
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        Boşandılar!
        Boşandılar!
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet