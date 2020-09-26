Galatasaray derbiye moralli gidiyor

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da moraller yerinde. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Aslan, Avrupa'da Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i mağlup ederek sezona galibiyetlerle giriş yaptı. Oynadığı 4 resmi mücadeleyi de kazanan Cimbom, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 2 gol gördü.

FALCAO VE DIAGNE'DEN 5 GOL

Galatasaray'ın golcüleri Radamel Falcao ile Mbaye Diagne formda bulunuyor. İkili bu sezon oynadıkları maçlarda 5 kez fileleri havalandırdı. Falcao attığı 3 golü Süper Lig'de kaydetti. Kolombiyalı golcünün 1 de asisti bulunuyor. Diagne ise Avrupa'daki maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yokluğundan dolayı transfer edilen Fatih Öztürk gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Fatih, oynadığı 4 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gole engel olamadı. 33 yaşındaki eldiven, kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla güven verdi. Fatih Öztürk, derbide de önemli rol oynayacak.