SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Roberson 4, Göksenin Köksal 6, Yiğit Arslan 22, Poythress 11, Auguste 11, Hasan Emir Gökalp 1, Can Korkmaz 13, Ege Arar 4, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2
PINAR KARŞIYAKA: Taylor 5, Triche 5, Kennedy 16, Morgan 16, Nusret Yıldırım 9, Metecan Birsen 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden 8, Mbaye 12
1'İNCİ PERİYOT: 22-29
DEVRE: 36-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.57 Morgan (Pınar Karşıyaka)
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