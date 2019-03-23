Galatasaray Doğa Sigorta: 93 - Beşiktaş Sompo Japan: 87
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Harrison 18, Caner Erdeniz 4, Hayes 11, Auguste 22, Ayberk Olmaz, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal, Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp 8
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 9, Gibson 17, Erkan Veyseloğlu 17, Buva 18, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin 2, Kenan Sipahi 5, Samet Geyik 6, Benzing, Enes Taşkıran 2
1. Periyot: 20-22
Devre: 47-37
3. Periyot: 70-62
Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta 12. galibiyetini aldı. Beşiktaş Sompo Japan ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde Caner Erdeniz ile pota altından, Webster ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 10-4. Erkan Veyseloğlu ile boyalı alanda etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada skora dengeyi getirdi: 10-10. Periyodun kalan bölümünde ev sahibi takımın Harrison ile bulduğu sayılara Burak Can Yıldızlı ve Buva'nın basketleriyle yanıt veren Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve 12. dakikada Ege Arar'ın smacıyla skor üstünlüğünü eline geçiren (23-22) Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'ın basket faulden kazandırdığı sayılarla 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 39-28. Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi ve Gibson'ın kaydettiği basketlerle farkı azaltmaya çalışan siyah-beyazlılara Ege Arar'ın pota altından bulduğu sayılarıyla cevap veren Galatasaray Doğa Sigorta, devreyi 47-37 üstün kapattı.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ve 6-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, 22. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 47-43. Ardından pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste skor üreten Galatasaray Doğa Sigorta, oyun ritmini kaybeden rakibi karşısında 25. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 62-47. Konuk ekip, Buva, Erken Veyseloğlu, Burak Can Yıldızlı ve Pressey'in kazandırdığı basketlerle periyodun bitimine 38 saniye kala farkı tek haneye düşürdü: 70-62. Kalan bölümde iki takım da sayı bulamadı ve Galatasaray Doğa Sigorta final periyoduna 70-62 önde girdi.
Dördüncü periyot karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray Doğa Sigorta, pota altında Auguste ile etkili olmasına karşın Beşiktaş Sompo Japan'ın boyalı alandan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlere karşı koyamadı. Konuk takım, Gibson'ın basketiyle 37. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 81-78. Son bölümde Harrison ve Auguste ile kritik sayılar kaydeden Galatasaray Doğa Sigorta, karşılaşmadan 93-87 galip ayrıldı.
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