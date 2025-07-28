Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, transfer için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Paris Saint-Germain'den ayrılacağı iddia edilen Gianluigi Donnarumma için teklif yaptığı öne sürüldü.
Giriş: 28.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:07
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Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.
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Kaleci için Gianluigi Donnarumma'yı gözüne kestiren sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcuya ilk teklifini yaptı.
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Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Donnarumma'ya cazip bir teklif yaptı ancak İtalyan kaleci beklemeyi tercih etti.