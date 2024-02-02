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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Ekmas'ın yeni başantrenörü Yakup Sekizkök - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas'ın yeni başantrenörü Yakup Sekizkök

        Galatasaray Ekmas, başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ün getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:55
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        Galatasaray Ekmas'ta Zvezdan Mitrovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök getirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başından bu yana Darüşşafaka Lassa'yı çalıştıran Sekizkök ile 2024-2025 sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Galatasaray'ın resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Basketbol Süper Ligi kariyerine 2007/08 sezonunda Bandırma BK’da yardımcı antrenör olarak başlayan 1980 doğumlu 43 yaşındaki yeni Başantrenörümüz Yakup Sekizkök, 2009/10 sezonunda Erdemirspor ve 2010/12 sezonlarında ise Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük görevine devam etti.

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        2011/12 sezonunda Beşiktaş ile sonradan Galatasaray’a birlikte geleceği Ergin Ataman’ın yardımcılığında Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        2012/13 sezonu başında Ergin Ataman ile birlikte Galatasaray’a transfer olan Yakup Sekizkök, 5 yıl boyunca sürdüreceği yeni görevine başlamış oldu. Sarı kırmızılı renklerimiz aldındaki ilk sezonunda ikinci kez Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşan Yakup Sekizkök, 2016 yılında kazandığımız takımımız ile EuroCup şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda Galatasaray’da görev yaptığı sürede 2014/2017 yılları arasında A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da yardımcı antrenörlüğünü görevini üstlendi.

        Başarılı Galatasaray yıllarının ardından 2018 yılında Ergin Ataman’ın yardımcılığında, 2 kez EuroLeague şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Süper Kupası ve 2 kez Türkiye kupası şampiyonluğu yaşayacağı Anadolu Efes’e transfer olan Yakup Sekizkök, geçtiğimiz yaz 2023/24 sezonu başında Darüşşafaka Lassa ile anlaşarak ilk başantrenörlük kariyerine ilk adımını atmış oldu.

        Darüşşafaka Lassa ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon oynadığı 18 maçta 9 galibiyet elde eden Yakup Sekizkök, buradaki yardımcı antrenörlerinden Gökhan Turan ve Aybars Aksu ile birlikte kariyerini 2024/25 sezonu sonuna kadar Galatasaray’da sürdürecek.

        Başantrenörümüz Yakup Sekizkök’e Galatasaray’a hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

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