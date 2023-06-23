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Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir sponsorluk teklifinde bulundu. Epözdemir, 12 Kasım 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluğu anlaşmasındaki bedellerin yüzde 30 artırılmış halini noter onaylı bir teklif ile kulübe tebliğ etti.

2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan hali hazırda NEF ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerinin yüzde 30 artırılarak toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif eden Epözdemir, stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirterek stadın adının "Ali Sami Yen Stadı" olarak değiştirilmesini teklif etti.

TEKLİF KULÜBE VE DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA TEBLİĞ EDİLDİ

Galatasaray'ın eğitim ve kültür kurumu olduğuna dikkat çeken Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen ismidir" ifadelerini kullanırken ilgili teklif, noter onaylı olarak cuma günü itibarıyla kulübe ve bilgi amaçlı olarak Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına tebliğ edildi.