Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!

GOL UMUDU OSIMHEN

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den sürpriz bir şekilde kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, takımının gol yükünü sırtlıyor.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün'ün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez'in ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai'nin ise birer lig golü bulunuyor.