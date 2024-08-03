Galatasaray Gabriel Sara'ya kavuşuyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Norwich City forması giyen Gabriel Sara'nın transferinde mutlu sona ulaştı. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.
26 yaşındaki yıldızın bu gece yarısı İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sara'yı taşıyan uçağın saat 00.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Galatasaray'ın Sara için Norwich City'ye 15 milyon euro garanti ücret ve bonus maddelerini içeren bir bedel ödeyeceği öğrenildi.
Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılı kulüp ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
GABRIEL SARA KİMDİR?
Gabriel Sara 26 Haziran 1999 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Sao Paulo U17 takımıyla profesyonel kariyerine adım atan oyuncu Championship'te gösterdiği performansla dikkat çekti.
22/23 sezonunda 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich City'e transfer olan Sara, geçen sezon 53 maçta 14 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor