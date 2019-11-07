UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Real Madrid deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle veda eden ve rotasını Süper Lig'e çeviren Galatasaray'ın seyahat programı da belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray, İstanbul'a dönmek yerine Madrid'de kaldı. Sarı-kırmızılılar cumartesi günü oynanacak mücadele için yarın sabah özel bir uçuşla Madrid'den Gaziantep'e hareket edecek.

Resmi siteden yapılan açıklamada Galatasaray'ın yarın Gaziantep'te kampa gireceği belirtildi.