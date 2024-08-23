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        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Savcılığa başvurdu: "İfade vermeye hazırım"

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 'karaborsa bilet satışı üzerinden gelir kazancı sağladığı' iddialarında adının geçmesi üzerine savcılığa başvurdu. Yazgan'ın Emniyet ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda yürütülen bir soruşturma varsa ifade vermeye hazır olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yazgan'a verilen yanıtta ise belirtilen iddialara ilişkin olarak herhangi bir soruşturma veya ihbar kaydının bulunmadığı ifade edildi

        Giriş: 23.08.2024 - 20:21 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:21
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        Eray Yazgan, Savcılık'a başvurdu
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        Habertürk'ün özel haberine göre Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, karaborsa bilet satışı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

        Son günlerde sarı-kırmızılı kulüpte bazı yöneticilerin, biletlerin satışa çıkmadan karaborsa satışa yönlendirerek gelir kazancı elde ettiği ve bununla ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığı iddia edilmişti.

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

        Yazgan'ın başvurularında yürütülen bir soruşturmanın olması durumunda ifade vermeye hazır olduğu belirtildi.

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yazgan'a verilen yanıtta ise "belirtilen iddialara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan UYAP sorgulamasında herhangi bir soruşturma veya ihbar kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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