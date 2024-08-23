Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Savcılığa başvurdu: "İfade vermeye hazırım"

Habertürk'ün özel haberine göre Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, karaborsa bilet satışı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Son günlerde sarı-kırmızılı kulüpte bazı yöneticilerin, biletlerin satışa çıkmadan karaborsa satışa yönlendirerek gelir kazancı elde ettiği ve bununla ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığı iddia edilmişti.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.