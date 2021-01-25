Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan kiraladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar KAP'a yaptığı açıklamada Brentford'a kiralama için bedel ödenmeyeceğini, Halil'e ise 3 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 25, 2021
Galatasaray'ın yaptığı KAP açıklaması şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir"
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