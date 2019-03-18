Galatasaray, Bursaspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek lider Başakşehir'le puan farkını 6'ya indirirken Sarı-Kırmızılı futbolculardan Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Üç yıldız da takım halinde iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek şunları söylediler:
ONYEKURU: "ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"
"Çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. İlk yarı kötü oynadık. İçeri girdiğimizde hocamızın verdiği taktikler vardı ve bu performansımızın yeterli olmayacağını söyledi. İkinci yarı için bizi iyi hazırlayan teknik heyete teşekkürler. İkinci yarı iyi oynadık ve kazandık. İlk yarı biterken Badou Ndiaye'nin attığı gol bize güç ve kuvvet verdi. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet oldu."
NDİAYE: "2. YARIDA KARAKTER KOYDUK"
"2. yarıda savaştık ve çok önemli bir karakter ortaya koyduk. Tüm takım arkadaşlarıma ve tüm çalışanlara teşekkür ederek, bu galibiyet armağan ediyorum. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bunu yapmak zorundayız. Her maç çok zordur. Maç maç bakacağız, en iyimizi yapacağız. Biz sadece kendimize odaklandık, tek önemli şey bu. Tüm maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz."
MUSLERA: "SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK"
"Bizim için çok önemli bir maçtı. İlk yarıda beklentimizin çok uzağındaydık, 2-0 geriye düştük. Soyunma odasında, buradan kesinlikle davranışımızı değiştirerek çıkmamız gerektiğini söyledik. Galatasaray bu değildi. İlk yarıda ne konuştuysak, uygulama şansı bulduk ve iyi bir galibiyet geldi. Kalecisiniz, 10 kurtarış da, 10 hata da yapabilirsiniz. Her sektörde hata olabilir. Benim burada olma amacım takımıma yardımcı olmak, el verebilmek. Böyle olunca ben gece rahat uyuyabiliyorum. Şampiyonluk şansımız devam ediyor, rakibimizin arkasından emin adımlarla gidiyoruz. Galatasaray hep önde olmalı. Sezon bittiğinde, şampiyon oluruz ya da olmayız ama alnımız açık şekilde sezonu bitiririz."
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