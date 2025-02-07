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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın 8. Kolombiyalısı Carlos Cuesta! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın 8. Kolombiyalısı Carlos Cuesta!

        Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı takımda oynayan 8. Kolombiyalı futbolcu olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:51
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        Galatasaray'ın 8. Kolombiyalısı Carlos Cuesta!
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        Galatasaray, İtalya'nın Roma takımına kiralanan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerini Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı Carlos Cuesta'yı alarak doldurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki futbolcu için Genk'e 8 milyon avro bonservis ücreti ödedi.

        Carlos Cuesta, Galatasaray'a transfer olan 8. Kolombiyalı futbolcu ünvanını aldı.

        Unutulmaz kaleci Faryd Mondragon'un 2001'de transfer edilmesiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda sırasıyla Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez forma giydi.

        YABANCI SAYISI 209'A ÇIKTI

        Carlos Cuesta transferiyle sarı-kırmızılı takımın tarihindeki toplam yabancı futbolcu sayısı 209'a yükseldi.

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        Galatasaray, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Ara transfer dönemindeki ilk transferini ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu katarak gerçekleştiren Galatasaray, ilk yabancı transferinde de İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı renklerine bağladı. İspanyol santrfor, ile 208 olan yabancı oyuncu sayısı, Cuesta'nın alınmasıyla 209'a çıktı.

        EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

        Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

        TÜRK ASILLI YABANCILAR

        Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

        İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

        GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI

        Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

        Ülke Sayı Futbolcular
        Brezilya 25 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
        Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
        Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
        Fransa 10 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
        Almanya 9 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn
        Kolombiya 8 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta
        Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
        Arjantin 7 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
        Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
        Nijerya 6 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
        İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
        Fildişi Sahili 6 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
        İspanya 6 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
        Belçika 5 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
        Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
        Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
        Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
        İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
        Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
        Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
        Senegal 4 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
        Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
        Fas 3 Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
        Danimarka 3 Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
        Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
        Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
        İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
        Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
        Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
        Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
        Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
        Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
        Cezayir 2 Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
        ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin
        İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
        Sırbistan 1 Sasa Ilic
        İran 1 Naser Sadeghi
        Surinam 1 Ulrich Watson
        Litvanya 1 Gintaras Stauce
        Zimbabve 1 Norman Mapeza
        Galler 1 Dean Saunders
        İsrail 1 Haim Revivo
        Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev
        Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
        İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson
        Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou
        Gabon 1 Mario Lemina
        Mısır 1 Mustafa Muhammed
        Şili 1 Erick Pulgar
        Avusturya 1 Yusuf Demir
        Kosova 1 Milot Rashica
        Kanada 1 Samuel Adekugbe
        Macaristan 1 Roland Sallai

        Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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