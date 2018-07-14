Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gün yaptığı açıklamalarda Barcelona'da forma giyen genç stoper Yerry Mina ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Barça'da geçen sezon sadece 5 maçta şans bulsa da Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla göz dolduran 23 yaşındaki defans, attığı 3 golle kupaya damga vurmuştu. Güney Amerika ülkesiyle ilk maçta oynamasa da sonrasında şans bulduğu 3 maçın 3'ünde de kafayla kritik goller atan Mina, böylece Avrupa'nın ünlü kulüplerinin radarına da girmiş oldu.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ



Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Mina için Galatasaray, Finansal Fair-Play noktasındaki sıkıntılardan dolayı kiralama formülünü devreye sokmak istiyor. Ancak oyuncunun Avrupa'dan birçok kulübün listesinde olması bu opsiyonu zora sokarken Sarı-Kırmızılılar, yine de durumu yakından takip edecek.