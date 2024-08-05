Galatasaray'ın rakibi Young Boys'u yakından tanıyalım!

LİGDE SON SIRADALAR!

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan İsviçre ekibi, son şampiyon olarak başladığı ligin ilk 4 haftasında yeni teknik direktörü Patrick Rahmen ile sadece 1 puan toplayabildi. Bu sezon 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Hem hücum bölgesinde hem de defansta büyük sıkıntılar yaşayan köklü kulüp, 4 maçta 4 gol atarken, kalesinde tam 11 gol gördü.