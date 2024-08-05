Galatasaray'ın rakibi Young Boys'u yakından tanıyalım!
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys oldu. UEFA organizasyonlarının gediklisi olan İsviçre ekibi, son dönemde şampiyonluklara ambargo koyduğu İsviçre Süper Ligi'nde bu sezona ise çok kötü bir başlangıç yaptı. İşte Galatasaray'ın rakibi Young Boys'la ilgili dikkat çeken bilgiler...
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki eşleşmeler belli olurken, temsilcilerimizden Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 ya da 21 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 27 veya 28 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.
İsviçre Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Young Boys'ta teknik direktör Raphael Wicky ile yollar ayrıldı.
LİGDE SON SIRADALAR!
Yeni sezona istediği gibi başlayamayan İsviçre ekibi, son şampiyon olarak başladığı ligin ilk 4 haftasında yeni teknik direktörü Patrick Rahmen ile sadece 1 puan toplayabildi. Bu sezon 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Hem hücum bölgesinde hem de defansta büyük sıkıntılar yaşayan köklü kulüp, 4 maçta 4 gol atarken, kalesinde tam 11 gol gördü.
Sezon öncesi kadrosuna 4 yeni isim katan Young Boys; Lille'den Alan Virginius, Troyes'dan Banhie Zoukrou, Atalanta'dan Ebrima Colley ve Bastia'dan Facinet Conte'yi transfer etti.
SON YILLARDA İSVİÇRE'YE DAMGA VURDU
İsviçre Ligi'nde son 6 yıldır şamipyonluk ipini göğüsleyen Young Boys'un müzesinde toplamda 17 İsviçre Süper Lig, 8 İsviçre Kupası, 1 İsviçre Süper Kupası ve 1 İsviçre Lig Kupası bulunuyor.
GEÇEN SEZON 5 İSİM ÇİFT HANEYİ GÖRDÜ
Young Boys'un golcü hücum hattında geçtiğimiz sezon tam 4 oyuncu çift haneli gol katkısı yaparken, orta sahalar arasında ise sadece 1 isim çift haneyi gördü.
Orta sahada Filip Ugrinic 7 gol ve 6 asist ile oynarken, hücum hattında; Silvere Ganvoula 12 gol 2 asist, Elia Meschack 11 gol 6 asist, Joel Monteiro 12 gol 3 asist, Cedric Itten 13 gol 3 asist ile oynadı.
UEFA ORGANİZASYONLARININ GEDİKLİSİ
UEFA organizasyonlarının gediklisi olan ve bu organizasyonlarda zaman zaman elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Young Boys, 2018/2019, 2021/2022, ve 2023/2024 sezonlarında Devler Ligi'nde gruplara kalırken, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 ve 2020/2021 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'inde mücadele etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte yeni bir format uygulanacak. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.
Grup maçlarının yerine lig formatına geçilecek olan Şampiyonlar Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.
8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.
9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.
DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ
Şampiyonlar Ligi'nde sezon 17 Eylül'de başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda final 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da oynanacak.
Devler Ligi'nin 2024/25 sezonu takvimi şöyle:
Lig aşaması kura çekimi: 29 Ağustos 2024
1. Hafta: 17-19 Eylül 2024
2. Hafta: 1-2 Ekim 2024
3. Hafta: 22-23 Ekim 2024
4. Hafta: 5-6 Kasım 2024
5. Hafta: 26-27 Kasım 2024
6. Hafta: 10-11 Aralık 2024
7. Hafta: 21-22 Ocak 2025
8. Hafta: 29 Ocak 2025
Play-off: 11-12 Şubat 2025 / 18-19 Şubat 2025
Son 16 turu: 4-5 Mart 2025 / 11-12 Mart 2025
Çeyrek final: 8-9 Nisan 2025 / 15-16 Nisan 2025
Yarı final: 29-30 Nisan 2025 / 6-7 Mayıs 2025
Final: 31 Mayıs 2025