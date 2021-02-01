Galatasaray'ın Zamalek'ten 1,5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geldi. Mısır ekibi Zamalek, Galatasaray'ın 23 yaşındaki forvet oyuncusunu 2 milyon dolar bedelle 1,5 yıllığına kiraladığını ve futbolcu için 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunduğunu duyurmuştu. Mısırlı futbolcu ve eşi, açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından transferle ilgili paylaşımda bulunmuştu.