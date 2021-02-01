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Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Zamalek'ten 1,5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geldi. Mısır ekibi Zamalek, Galatasaray'ın 23 yaşındaki forvet oyuncusunu 2 milyon dolar bedelle 1,5 yıllığına kiraladığını ve futbolcu için 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunduğunu duyurmuştu. Mısırlı futbolcu ve eşi, açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından transferle ilgili paylaşımda bulunmuştu.

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