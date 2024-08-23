Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Javi Galán'ı gündemine aldı

        Galatasaray, İspanya LaLiga ekiplerinden Atlético Madrid forması giyen 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Javi Galán ile ilgileniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 17:17 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz transfer dönemi bitmeden sol bek bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da Javi Galan gelişmesi yaşanıyor.

        2

        Sol bek arayışında rotayı İspanya’ya çeviren Galatasaray, Atlético Madrid’de fazla forma şansı bulamayan Javi Galán’a göz dikti. Sarı-kırmızılıların, bu transfer için temaslara başladığı ve sol bek oyuncusunu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

        3

        İspanyol basınından Relevo’da yer alan haberlere göre, Galatasaray, Javi Galán'ı kiralamak için Atlético Madrid ile temasa geçti. Haberde, Galán'ın önündeki tek seçeneğin Galatasaray olmadığı ancak en iyi seçenek olduğu bildirildi. Ayrıca, LaLiga takımlarından da oyuncuya ilgi duyanların olduğu bilgisi paylaşıldı.

        4

        Piyasa değeri 7 milyon Euro olan Galán, geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirdi. Toplam kulüp kariyerinde 295 maça çıkan sol bek oyuncusu, 8 gol ve 24 asist kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası