Galatasaray, Javi Galán'ı gündemine aldı

İspanyol basınından Relevo’da yer alan haberlere göre, Galatasaray, Javi Galán'ı kiralamak için Atlético Madrid ile temasa geçti. Haberde, Galán'ın önündeki tek seçeneğin Galatasaray olmadığı ancak en iyi seçenek olduğu bildirildi. Ayrıca, LaLiga takımlarından da oyuncuya ilgi duyanların olduğu bilgisi paylaşıldı.